Türkiye Barolar Birliği vergi artışlarının iptali için dava açtı

TBB'den davalarla ilgili olarak yapılan açıklamada, "KDV artışına ilişkin düzenleme Anayasa’nın 73. maddesinde öngörülen adil denge ilkesinden uzak ve ölçülülük ilkesine aykırı şekilde, hak arama hürriyeti ile mülkiyet hakkının ihlaline sebebiyet verebilecek içeriktedir.

Düzenleme dava masraf ve harçlarının yükseltilmesini de öngörerek vatandaşın mahkemeye erişim hakkının önünde bir engel oluşturacak, dava açma ve davasını avukat ile sürdürmesine olanak tanıyan adli yardım kurumuna zarar verecektir" denildi. Açıklamada, “Keza ÖTV’nin artırılmasına ilişkin düzenleme ve dayanak yasa maddesi, vergilendirme yetkisini yasama organına veren Anayasa’nın 73. maddesine ve hukuki güvenlik ilkesini öngören 2. maddesine aykırıdır” ifadelerine yer verildi.