Türkiye, dünyanın en etkili kaçıncı ülkesi?

08 Temmuz 2018

Kerim ÜLKER



Dünyadaki en iyi üniversiteleri, otomobil markalarını, hastanelerini listeleyen araştırmalarıyla tanınan US News and Report'un son raporu dikkat çekici. Geçmişi 1933 yılına dayanan ABD'nin bu önemli yayını önceki gün dünyanın en güçlü ve etkili devletlerini sıraladı. Yapılan araştırma dikkat çekici. Çünkü ülkeleri sadece ekonomi ve siyasi güçleriyle değil, etkileriyle, siyasi nüfuzlarıyla ve liderlikleriyle sıralamış.

Listenin ilk sırasında ise doğal olarak ABD bulunuyor. İkinci sırayı ise küresel siyasetin önemli oyuncusu Rusya almış durumda.

80 ülkede 21 bin kişiyle yapılan araştırmanın üçüncü sırasında Asya ekonomisinin lokomotifi olan ve şu sıralar ABD ile ticaret savaşlarına giren Çin bulunuyor.

Türkiye, bir sıra geriledi

Araştırmanın dördüncü sırasında Almanya, beşinci sırasında ise Birleşik Krallık yer alıyor. Fransa'nın altıncı, Japonya'nın yedinci, İsrail'in ise sekizinci sırada bulunduğu işte bu araştırmada dokuzunculuğu ise hem Ortadoğu hem de Kuzey Afrika'da etkisini artıran Suudi Arabistan üstlenmiş durumda.

Listede 10'uncu sırada Suudi Arabistan'ın en yakın ittifaklarından biri olan ve son olarak Somali ile askeri bir kriz yaşayan Birleşik Arap Emirlikleri var. Kuzey Kore ile yarım asırı geçen olumsuz politikayı barış masasında çözmeye hazırlanan Güney Kore araştırmanın 11'inci sırasında yer alıyor. ABD ile ekonomik sorunlar yaşayan Kanada listenin 12'nci ülkesi. Ortadoğu siyasetinin etkin ülkesi İran US News and Report'un raporunda 13'üncü ülke. Türkiye, İran'ın ardından 14'üncü olurken, Hindistan 15'inci ülke olarak dikkat çekiyor. Hindistan'ı sırasıyla Avustralya, İsviçre, İtalya ve İsveç takip ediyor. Körfez Siyaseti'nin etkin ülkesi olan ve Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin ambargo uyguladığı Katar listenin 20'nci sırasında. Katar'ı Holanda, Pakistan, İspanya ve Singapur izlerken, bir başka güç Mısır, araştırmanın 25'inci ülkesi olarak öne çıkıyor.

Kısa bir hatırlatma…

Geçen yıl Türkiye bu araştırmada 13'üncü ülkeydi. 14'üncü sıradaki İran böylece bir sıra yükselerek Türkiye'nin önüne geçmiş oldu.