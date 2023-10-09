‘Türkiye Ekonomi Zirvesi’ İstanbul’da gerçekleşecek

Ortak Akıl İş Platformu tarafından düzenlenen ‘Türkiye Ekonomi Zirvesi’, kapalı oturum düzeninde gerçekleşecek. Etkinliğe; TİM, İSO ve İTO temsilcileri, çok sayıda sektör üyesi, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesinde yer alan firmaların temsilcileri katılacak.

Geniş bir katılımın sağlanacağı zirvede iş dünyasına ‘‘‘Küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye'ye yansımaları’, ‘Orta Vadeli Program’ın (OVP) ekonomik sonuçları’, ‘Şirketlerin gelecekte stratejileri’ gibi konularda mesajlar verilecek.

Dünya Gazetesi Medya Ana Sponsoru olacak

Dünya Gazetesi’nin Medya Ana Sponsoru olarak destek vereceği etkinliğe; Ortak Akıl İş Platformu başkanı Dr. Yılmaz Sönmez, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Faruk Eczacıbaşı, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkan Gürkan Yıldırım ve Arzum A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı konuşmacı olarak katılacak.