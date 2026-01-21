Türkiye 'Gazze Barış Kurulu'na katılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu “Gazze Barış Kurulu”nda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temsil edeceğini açıkladı.

AK Parti grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Trump’ın Gazze’ye ilişkin oluşturduğu kurul için yapılan davete Türkiye adına Hakan Fidan’ın katılacağını ifade etti.

"Eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğiz"

Erdoğan’ın Trump ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin Gazze meselesinde “ABD ile eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceği” vurgulandı. Görüşmede Erdoğan’ın, “Gazze Barış Kurulu” daveti nedeniyle Trump’a teşekkür ettiği belirtildi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, daha önce yaptığı açıklamada, Trump’ın 16 Ocak 2026 tarihinde “Barış Kurulu”nun kurucu başkanı sıfatıyla Erdoğan’a bir mektup göndererek Türkiye’yi kurucu üyeler arasında yer almaya davet ettiğini söylemişti.

İsrail katılmayı kabul etti

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da ABD Başkanı Trump’ın “barış kurulu” davetini kabul ettiği bildirildi.

Davete şu ana kadar resmi onay veren ülkeler ise Arnavutluk, Arjantin, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan, Belarus, Macaristan, İsrail, Kazakistan, Fas, Paraguay, Özbekistan, Türkiye ve Vietnam oldu.