Türkiye genelinde yağış yok: Batıda sıcaklık artıyor, doğuda don ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık bir hava ile günü geçirmesi öngörülüyor.

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde bazı bölgelerde etkili olabilecek hava olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Marmara Bölgesi’nde pus ve yer yer sis beklenirken, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayının görülebileceği bildirildi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, doğu bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı belirtildi. Rüzgarın ise genel olarak kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji çığ tehlikesine karşı uyardı

Öte yandan Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğuna dikkat çekti. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve özellikle dağlık alanlarda bulunanların olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Bölgelere bakıldığında Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’da hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. İstanbul’da günün en yüksek sıcaklığının 14 derece, Ankara’da 14 derece, İzmir’de ise 19 derece civarında olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Erzurum ve Kars’ta sıcaklıkların 0 derece civarında seyredeceği tahmin edilirken, bölge genelinde buzlanma ve don olaylarının etkili olabileceği ifade edildi.