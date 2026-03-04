Google Haberler

İstanbul güne sisle uyandı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde sis etkili oldu. Boğaz çevresi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis etkisini gösterdi.

Özellikle İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis etkisini gösterdi.

Kentte, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de sis etkili oldu.

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü, ilçelerdeki bazı yüksek katlı binaların da görünürlüğü azaldı.

Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlarıyla kontrollü seyretti.

Boğaz hattındaki yüksek binalar ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
