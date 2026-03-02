Google Haberler

İran’ın hipersonik füzesi savunma hattını delip geçti

ABD-İsrail–İran gerilimi sürerken, bir İran hipersonik füzesinin onlarca önleyici füze denemesini atlatarak hedefi vurduğunu gösteren video viral oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, İran’ın hipersonik füzesinin gece gökyüzünde hızla ilerlerken 10’dan fazla karşı önleyici füze atışını geçip hedefi vurduğu iddia edildi.

Görüntülerde ışık çizgileri ve savunma sisteminin başarısız müdahaleleri dikkat çekiyor. Videonun altında, "Kameraman, sanki havai fişek gösterisiymiş gibi sakince kayıt yapıyor" yazıyor.

Savunma sistemi yetersiz mi?

Bu görüntüler, bölgedeki çatışma ortamı içinde geniş yankı buldu ve mevcut hava savunma sistemlerinin hipersonik tehditlere karşı ne kadar etkili olduğu sorusunu gündeme getirdi.

Hipersonik füzeler, çok yüksek hız ve manevra kabiliyeti sayesinde geleneksel hava savunma sistemlerini zor durumda bırakabiliyor. Bu yüzden uzmanlar, savunma teknolojilerinin hipersonik tehditleri engellemede ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade ediyor.

