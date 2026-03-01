İran misillemesi İsrail'de can aldı! 8 kişi hayatını kaybetti
İran'ın İsrail ve ABD'nin saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş'te bir binaya isabet etti. Olayda 8 kişi hayatını kaybederken en az 20 kişi yaralandı. Bölgeye arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralıların tahliyesi için helikopterler kullanıldı.
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik ortak saldırılarının ardından bölgede karşılıklı misillemeler sürüyor.
Son olarak İran'dan ateşlenen bir füzenin, Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kentinde bir binaya isabet ettiği bildirildi.
Arama-kurtarma ekipleri sevk edildi
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının ardından olay yerine arama-kurtarma ekipleri ile çok sayıda sağlık personelinin gönderildiği belirtildi.
Yaralıların tahliyesi için helikopterlerin de bölgeye yönlendirildiği kaydedildi.
6 kişi hayatını kaybetti
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırı sonucu 8 İsraillinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Olayda en az 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.