İran misillemesi İsrail'de can aldı! 8 kişi hayatını kaybetti

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik ortak saldırılarının ardından bölgede karşılıklı misillemeler sürüyor.

Son olarak İran'dan ateşlenen bir füzenin, Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kentinde bir binaya isabet ettiği bildirildi.

Arama-kurtarma ekipleri sevk edildi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının ardından olay yerine arama-kurtarma ekipleri ile çok sayıda sağlık personelinin gönderildiği belirtildi.

Yaralıların tahliyesi için helikopterlerin de bölgeye yönlendirildiği kaydedildi.

6 kişi hayatını kaybetti

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırı sonucu 8 İsraillinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Olayda en az 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.