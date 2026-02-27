Çayırova'dan Çatalca’ya dev hat: Bakan Uraloğlu projenin detaylarını aktardı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek Kuzey Çevre Demir Yolu Projesi’nde ihale sürecinin tamamlanmasının ardından bu yıl içerisinde sahada çalışmalara başlanmasının planlandığını açıkladı. Uraloğlu, hattın devreye girmesiyle yıllık 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınmasının hedeflendiğini bildirdi.

İhale ilanı Resmi Gazete’de

Bakan Uraloğlu, Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca hattını kapsayan proje kapsamında yapım ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu.

Projeye yönelik finansman konusunda da önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Uraloğlu, uluslararası finans kuruluşlarıyla toplam 6,75 milyar dolarlık kaynak için anlaşma sağlandığını aktardı.

6,75 milyar dolarlık uluslararası finansman

Proje için Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile ön mutabakata varıldığını kaydeden Uraloğlu, bu ilginin Türkiye’nin demir yolu vizyonuna duyulan güveni gösterdiğini vurguladı.

Uraloğlu, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Altı uluslararası finans kuruluşuyla ön mutabakata vardık. Böylece Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demir Yolu Projesi, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi olacak. İhale sürecinin ardından bu yıl içinde yer teslimini gerçekleştirerek, çalışmalara başlamayı hedefliyoruz."

Çayırova'dan Çatalca’ya uzanan dev hat

Projenin, Marmaray hattının Çayırova bölümünden başlayacağını belirten Uraloğlu, hattın Sabiha Gökçen Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden İstanbul Havalimanı’na, oradan da Çatalca’ya ulaşacağını ifade etti.

Çatalca’da hattın, yapımı süren Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı ile entegre edileceğini dile getiren Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Hat Çatalca'da, şu an yapım çalışmalarına hızla devam ettiğimiz Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre olacak. Bu hat sayesinde Marmaray üzerindeki yük ve yolcu taşımacılığı rahatlayacak, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez doğrudan demir yoluyla birbirine bağlanacak."

125 kilometrelik dev proje

Toplam 125 kilometre uzunluğunda planlanan hat kapsamında 59,1 kilometre uzunluğunda 44 tünel ile 22,4 kilometrelik 42 köprü inşa edilecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demir yolu hattının, Türkiye’nin Asya-Avrupa demir yolu taşımacılığı kapasitesini ciddi ölçüde artıracağını belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

"Lojistikte yeni bir dönem başlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacağını öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.