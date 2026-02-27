Google Haberler

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: 5 yaralı

Avcılar’da Beylikdüzü yönünde ilerleyen iki metrobüsün çarpışması sonucu 5 yolcu hafif yaralanırken, kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı ve hatta yoğunluk oluştu.

Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen iki metrobüsten biri, İBB Sosyal Tesisleri Durağı'na yakın bölgede önündeki metrobüse arkadan çarptı.

Kaza sonucu metrobüslerde bulunan 5 kişi hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı yolcuları ambulansa alarak sağlık kontrollerini yaptı.

Kaza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşanırken, her iki istikamette metrobüs kuyruğu oluştu.

Hasar gören metrobüslerin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
