Balıkesir’de F-16 uçağı düştü

Balıkesir’de F16 savaş uçağının düştüğü bölgede inceleme çalışmaları, günün ilk ışıklarıyla birlikte hızlandı. Kaza sonrası çift taraflı kapatılan İzmir İstanbul otobanında temizlik çalışması yapılıyor.

Kazada şehit olan pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın ikindi vakti İzmir'de askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Şehit pilot için 9.Ana Jet Üssü'nde 11.00'de bir askeri tören düzenlenecek.

Dün gece 00.50 sıralarında 9. Ana Jet Üssü’nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı 00.56'de kaza kırıma uğrayarak İzmir-İstanbul Otoyolu Balıkesir merkez ilçesi Karesi’ne bağlı Naifli köyü kırsalında düştü.

Yoğun yağışın etkili olduğu kaza bölgesinde Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Balıkesir’de F-16 uçağının düştüğü bölgede çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla devam ediyor. Jandarma çevre güvenliği alırken kaza kırım ekibi tek tek uçağın etrafa dağılan bütün parçalarını itina ile topladı. Bölgede temizlik çalışmaları yapılıyor. Yaşanan uçak kazası nedeniyle İzmir-İstanbul otoyolu ise hala ulaşıma kapalı.