38 ilde FETÖ operasyonu: 298 şüpheli yakalandı, 182’si tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bilgilendirmede, son iki haftada 38 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu. Emniyet birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 298 şüpheli gözaltına alındı. Bakanlık açıklamasında, yakalanan şüphelilerden 182’sinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı belirtildi. Ayrıca 75 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

