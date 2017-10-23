"Türkiye, gıda, tarım ve hayvancılıkla kalkınacaktır"

23 Ekim 2017

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin gıda, tarım ve hayvancılıkla kalkınacağını belirterek, "İstihdamı biz bununla sağlayacağız. Tarımdan, hayvancılıktan kazandığımız parayla çok köprüler, yollar, raylı sistemi yapabiliriz." dedi.

Bakan Fakıbaba, Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, gıdanın öneminin her geçen yıl daha da arttığını söyledi.

Ziraat mühendislerinin teori ve pratiği bir arada yürütmesi gerektiğini belirten Fakıbaba, bir ülkenin kendi gıdasını üretmediği müddetçe tam manasıyla özgür bir ülke olamayacağına olan inancını dile getirdi.

Türkiye'nin tarımsal üretimde çok ciddi bir potansiyeli bulunduğuna işaret eden Fakıbaba, "Türkiye gelişecek ve kalkınacaksa mutlaka gıda, tarım ve hayvancılıkla kalkınacaktır. İstihdamı biz bununla sağlayacağız. Bizde eğitim ile tarlanın suyla buluşması çok önemli bir olay. Eğer eğitim olur ve tarla suyla buluşursa çok ciddi bir katmadeğer sağlayabiliriz. Tarımdan, hayvancılıktan kazandığımız parayla çok köprüler, yollar, raylı sistemi yapabiliriz."

Fakıbaba, gençlere çok çalışmalarını ve işlerini sevmelerini tavsiye ederek, "Ziraat mühendisliği 20 sene sonranın en önemli mesleği olacaktır." diye konuştu.

Üretimin önemine işaret eden Fakıbaba, "Bu bakanlığın adı, sık sık tekrarlıyorum, üretim bakanlığı olmalıdır çünkü gıda, tarım ve hayvancılığa baktığınız zaman hepsinde üretiyorsunuz." ifadesini kullandı.

Kadın çiftçilere büyük önem verdiğini belirten Fakıbaba köyden şehire göçü azaltacak kırsal kalkınmanın daha da artması için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

"Organik tarım en önemli konu olacak"

Organik tarımın dünyanın en önemli gündem maddesi olacağını dile getiren Fakıbaba, "Bana sorsanız silah mı gıda mı diye inanın gıdadır çünkü bütün Şanlıurfa sizin olsa 10- 15 gün aç kalsanız bir porsiyon yemeğe bütün Şanlıurfa'yı satarsınız. Yok böyle bir şey, insanın aç ve susuz olması kadar başka önemli bir şey olur mu? Onun için gıda. Bana sorsalar '3 önemli şey nedir' diye, gıda, gıda üçüncüsü de gıda olmasın diye gençlik derim. Gıda, gıda ve gençlik. Gıdaya ve gençlere gerekli önemi verdiğimiz takdirde bizlerin halledemeyeceği hiçbir şey yoktur."

"Farklılıklarımız zenginliğimizdir"

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle Türkiye'yi çok ciddi bir uçuruma süreklediğini vurgulayan Fakıbaba, darbe girişiminin sonuçlanması durumunda ülkenin ne hale gelebileceğini kimsenin tahmin bile edemeyeceğini söyledi.

Fakıbaba, farklı etnik yapıların önemli bir zenginlik kaynağı olduğuna da değinerek, "Başkaları bunu elimizden almaya çalışıyor. Türk, Kürt veya Arap olmak önemli değil önemli olan iyi insan olabilmektir. Önemli olan bulunduğunuz şehre, topluma ve ülkeye yaşadığınız dünyadaki insanlara hizmet etmenizdir. Sizin kişiliğiniz ve kimliğinizin bir önemi yok, Kürt, Arap veya Amerikalı olmuşunuz ama iyi insan olamamışınız ne yazar. Gençler onun için bu oyunlara gelmemeniz lazım. Bizim bunlar zenginliğimiz, bundan daha güzel bir şey olamaz." şeklinde konuştu.

Fakıbaba, konuşmasının ardından fakülte bahçesinde bir süre öğrencilerle sohbet etti, ziraat mühendisliği öğrencileri tarafından yetiştirilen kavun ve salatalıktan satın aldı.

Kaynak: AA