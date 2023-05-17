Türkiye ikinci turu bekliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ikinci tur için 10 gün boyunca yürüteceği kampanyaya ilişkin ayrıntılar belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu süreçte öncelikle televizyon programlarına ağırlık vererek deprem bölgesine bir ziyaret daha gerçekleştirmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranının yüksek olduğu bazı illerde de yeniden sahaya inerek miting yapması da planlanıyor.

Hürriyet’ten Ebru Karatosun-Turan Yılmaz’ın haberine göre bu süreçte Erdoğan ayrıca, MYK üyelerini de Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere bazı büyükşehirlerde görevlendirdi. MYK üyeleri sahaya inerek büyükşehirlerde Erdoğan için destek isteyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ayrıca bu süreçte tüm AK Parti teşkilatının sahada olması için talimat verdiği ve kurmaylarını “Asla rehavete kapılmayın” diye uyardığı öğrenildi.

Erdoğan, ikinci tur seçimine kadarki süreçte kullanacağı söylemlerde ‘istikrar’ ve ‘bütünlük’ vurgusu yapacak. Meclis’te Cumhur İttifakı’nın çoğunluğu alması nedeniyle yeni dönemde sistemin tıkanmaması gerektiğini anlatacak. Özellikle Millet İttifakı’nın HDP ile işbirliği iddiası ve eleştirilerini dile getirecek, yerli ve milli yatırımlar, terörle mücadele, ekonomi konusunda vatandaşı rahatlatacak adımlar ve savunma sanayisi alanında yapılanları ifade edecek.

Devlet Bahçeli de miting yapacak

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması nedeniyle her ilde AK Parti ve MHP’den oluşan ortak Seçim bürolarının kurulması da gündeme geldi. Ayrıca Devlet Bahçeli’nin de miting yaparak Cumhurbaşkanı ERDOĞAN’a ikinci tur için destek isteyeceği belirtiliyor.

CHP’de kampanya stratejisine son şekli veriliyor

CHP’de ikinci tur yarışı için kollar sıvanırken kampanya stratejisine son şekli veriliyor. İlk turdaki kampanya stratejisinin de masaya yatırıldığı önceki günkü MYK’da, “İktidarın bizi PKK ile yan yana gösteren propagandasına karşı kendimizi yeterince anlatamadık” değerlendirmeleri öne çıktı. İkinci tur stratejisinde bu konuda özel başlık açıldı. CHP kaynakları, “Genel Başkanımız da bizler de iktidarın bu iddiasına, kendi listelerinden Meclis’e giren HÜDA PAR’ı da işaret ederek terörün her türlüsüne karşı olduğumuzun mesajını güçlü bir şekilde vereceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun sahaya inmesi planlanıyor

Yoğun miting programları yerine sonuçlar da dikkate alınarak stratejik öneme sahip yerler tercih edilecek. Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesini ziyareti de planlanıyor. Kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun televizyon programlarına ağırlık vereceğini de söylediler. Kampanyada Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın etkin görev üstleneceği, 6’lı Masa ortaklarıyla ortak çalışmalar da olacağı kaydedildi.

Yeni görevlendirme yapıldı

Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir görevlendirme de yaptı. İstanbul milletvekili adaylarından eski Kâğıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Siyasi İşler ve Seçim Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı’na getirildi. Yüksel, Twitter’dan “seçim kampanyasını yöneteceği” şeklindeki bilginin doğru olmadığını belirterek, “Görevim parti hiyerarşisi içinde bir nefer olarak çalışmaktır” mesajı paylaştı.

Eski CHP vekili, gazeteci Barış Yarkadaş ise Kılıçdaroğlu’nun reklam ve iletişim ajanslarıyla da yollarını ayırdığını öne sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur öncesi ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüşmesi beklenirken Muharrem İnce ile bir araya gelebileceği iddiası da gündeme geldi.