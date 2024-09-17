Türkiye ile İsveç arasında ilk Güvenlik Mekanizması toplantısı yarın

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yarın Ankara'da yapılacak toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard'ın başkanlık etmesi bekleniyor.

İkili konular, bölgesel, küresel gelişmeler ve güvenlik alanındaki işbirliğinin ele alınması beklenen toplantıda PKK/PYD/YPG, FETÖ terör örgütleri ile ilgili de ilave adımlar atılması hedefleniyor.

2023 NATO Vilnius Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla yapılan toplantıda, Türkiye ile İsveç arasında bakanlar seviyesinde bir "Güvenlik Mekanizması" kurulması kararlaştırılmıştı.

Üçlü mutabakat zaptı

İsveç ve Finlandiya, 18 Mayıs 2022'te resmi olarak NATO'ya üyelik başvurusunda bulunurken, 28 Haziran 2022'de düzenlenen NATO Madrid Zirvesi kapsamında, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, bu ülkelerin terörle mücadele ve savunma sanayii alanlarındaki taahhütlerini kapsayan Üçlü Mutabakat Zaptı imzalanmıştı.

Üçlü Mutabakat Zaptı'yla İsveç ve Finlandiya, terörle mücadele mevzuatlarının güçlendirilmesi, PKK ve uzantılarının bu ülkelerdeki faaliyetlerinin engellenmesi, FETÖ ve PYD/YPG'ye destek verilmemesi, Türkiye'nin terörle bağlantılı iade ve sınır dışı taleplerinin ivedilikle işleme konulması, terör örgütlerinin propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerinin engellenmesi/yasaklanması, Türkiye'ye yönelik savunma sanayii ihracatına getirilen kısıtlamaların kaldırılması hususlarında taahhütlerde bulunmuştu.

Bu kapsamda, İsveç'te 1 Temmuz 2022'de Yeni Terörizmle Mücadele Yasası yürürlüğe girmişti.

"Terör örgütü ile angajmana girilmesi" ve "terör örgütüne destek verilmesi" halinde örgütlenme özgürlüğünün sınırlandırılması için, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak şekilde İsveç Anayasası’nda değişiklik yapılmıştı.

Anayasa değişiklikleriyle birlikte güncellenen Terörizmle Mücadele Yasası 1 Haziran 2023'te yürürlüğe sokulmuş ve söz konusu yasa kapsamında terör örgütüne katılım suç haline getirilmişti.

İsveç, Türkiye'yle bağlantılı dava ve konularda eşgüdümü teminen bir İrtibat Savcısı atarken, PKK'nın İsveç'teki ana finansman kaynaklarından sözde "Kürt Kızılayı" oluşumunun İsveç'teki banka hesabı kapatılmıştı.

Üçlü Mutabakat Zaptı öncesi dönemde, PKK/PYD/YPG/SDG'nin sözde temsilcileri, İsveç'te bakan düzeyinde dahi kabul görüp sık sık temas ve ziyaretlerde bulunabilirken, İsveç hükümeti, PYD/YPG'nin PKK'yla bağına atıfla, PYD/YPG'yle arasına mesafe koyacağını açıklamıştı.