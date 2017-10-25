Türkiye ile Özbekistan arasında 4 yeni anlaşma

25 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomiden savunmaya, sanayiden eğitime pek çok alanla ilgili konuyu ele aldık. Ekonomik ve ticaret ilişkilerimizin arzu ettiğimiz şekilde olmadığını görüyoruz. Ticari hacmimiz 1. 2 milyar dolar civarındadır. Bu rakamları kısa zamanda yukarı çekeceğiz. İş adamlarımıza desteğimiz tamdır. Özbekistan ciddi yatırımlara adım atıyor" dedi.

THY, İstanbul'dan Semerkant'a seferlerini başlatacak

Erdoğan, "Özbekistan medeniyet şehirlerine ev sahipliği yapıyor. Kadim şehirlerin sadece ülkemizde değil, islam aleminde de önemli yeri var. Turizm alanında ortak projelerle bunu başaracağız. Hatta değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi kayak turizmine yönelik dev bir projeyi bir Türk firmasıyla hayata geçireceğiz. Bir müjde vermek istiyorum. THY 16 mart tarihinden itibaren İstanbul'dan Semarkand'a tarifeki uçuşunu başlatacak." ifadelerini kullandı.

Uluslararası forumlarda işbirliğini geliştirme üzerinde durduklarını ifade eden Erdoğan, "Kabul ettiğimiz ortak bildiride geleceğe ilişkin somut planlarımızı ortaya koyduk. 22 anlaşma imzaladık. Yarın da İstanbul'da 4 anlaşma imzalayacağız. Eğitim ve burslar konusunda atabileceğimiz adımları da görüşme fırsatımız oldu" diye konuştu.