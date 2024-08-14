Türkiye-Irak güvenlik toplantısı yarın Ankara'da yapılacak

Toplantının hedefleri arasında, ortak mücadelenin yasal çerçevesinin güçlendirilmesi yer alıyor. İki ülke arasında imzalanan Stratejik Çerçeve A nlaşması (SÇA) ile ihdas edilen iki ülke Dışişleri Bakanları eş başkanlığındaki Ortak Planlama Grubu (OPG) ve ikili ilişkilerin çeşitli yönlerine ilişkin teknik düzeydeki Ortak Daimi Komiteler (ODK) marifetiyle Irak ile işbirliğinin kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtulması öngörülüyor.

Irak heyetinin Türkiye'yi ziyareti vesilesiyle OPG'nin ilk toplantısının da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eş başkanlıklarında yarın Ankara'da düzenlenmesi öngörülüyor. Bunun öncesinde, iki bakanın baş başa görüşmesi de planlanıyor. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerinde imzalanan toplam 27 anlaşmanın yürürlük ve uygulama durumları ile ODK'lerin yaşama geçirilmesine dair süreç gözden geçirilecek, bu kapsamda atılabilecek ilave adımlar ele alınacak.

Genel Müdür düzeyinde Güvenlik ve Terörle Mücadele ODK'si birinci toplantısı ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın eş başkanlığında düzenlenmesi öngörülen OPG hazırlık toplantısı bugün yapılacak. Bu toplantılarda, yarın düzenlenecek Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması ve OPG toplantılarının altyapısı hazırlanacak ve sonuçları bakanlara ve başkanlara sunulacak.