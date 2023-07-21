Türkiye Milli Komitesi ICC’de aktif konumda

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Genel Merkezi Paris’te bulunuyor. ICC’nin yerleşik uluslararası sekretaryası ile ICC üyeleri arasında bir bağlantı noktası olan 92 ülkedeki Milli Komiteler, ICC’yi ulusal seviyede temsil ediyor. ICC Milli Komiteleri ayrıca ICC küresel politika görüşlerini kendi hükümetlerine iletiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında faaliyet göstermekte olan ICC Türkiye Milli Komitesi, Türkiye’nin ICC’de temsil edilmesi görevini üstleniyor.

Türkiye Milli Komitesi, kurulduğu 1934’ten günümüze güçlü ve köklü bir milli komite olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Kuruluşu 1934 yılında gerçekleşen Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi (ICC Türkiye), Bakanlar Kurulu Kararı ile 1945 yılında “Milli” adını alarak yapılanmasını tamamladı.

ICC Türkiye’nin çalışmalarının genişletilmesi amacıyla, komitenin kuruluş ve işlerinin yürütülmesi görevi, 1950 yılında 5590 sayılı Kanun ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) verildi. ICC Türkiye, 18 Mayıs 1953 tarihinde TOBB nezdinde yeniden yapılandı. 27 üye ile işe başlayan ICC Türkiye’nin 1955 yılında toplam 120 üyesi oldu. Günümüzde ICC Türkiye’nin 250’ye yakın üyesi bulunuyor.

ICC Türkiye Milli Komitesi üyelerine çeşitli fırsatlar sunuyor

ICC bünyesinde etkin olan ICC Türkiye Milli Komitesi, ICC tarafından yapılan çalışmaları üyelerine iletirken, üyelerinin ICC teknik komisyonlarında görev almasını sağlıyor. Yerli ve yabancı uzmanların katıldığı seminerler, toplantılar düzenleyen Türkiye Milli Komitesi, ICC yayınlarının satışını yaparken, yoğun ilgi gören yayınların Türkçe baskılarını hazırlıyor. Bu bağlamda ICC Türkiye Milli Komitesi, üyelerine uluslararası iş dünyasındaki gelişmeleri yakından takip etme fırsatı sunuyor.

Türkiye Milli Komitesi aynı zamanda ICC’nin diğer milli komiteleri ve kendisinin düzenlediği, konferans, seminer ve sempozyumlara indirimli veya ücretsiz olarak katılabilme olanağı sağlıyor, ICC yayınlarında imtiyazlı ücretlerden yararlanma fırsatı sunuyor. İhtilafların çözümünde yardımcı olan tahkim faaliyetlerine yönelik destek veren Türkiye Milli Komitesi, üyelerinin ICC teknik komisyonları ve çalışma gruplarında görev almalarını sağlamakla onlara evrensel kuralların, kodların ve standartların oluşumunda doğrudan söz sahibi olma imkânı veriyor.