Türkiye, NATO İnovasyon Fonu'na katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti adına Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) Madrid Zirvesi’nde kurulan ve dünyanın ilk çok uluslu girişim sermayesi fonu olan “NATO İnovasyon Fonu”na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO İnovasyon Fonu’nun Türkiye’nin derin teknoloji start-up’ları için büyük bir fırsat olduğunu, fonun sadece uzun dönemli yatırım desteği değil, NATO ve müttefik ülkelerin pazarlarına erişim imkanı da sağlayacağını ifade etti.

İttifakın 1 milyar vatandaşının güvenliğini koruyacak teknolojilere finansman sağlayacak 1 milyar euroluk fon, aynı zamanda Avrupa’nın en büyük derin teknoloji fonu durmunda.

Fona finansman sağlayan 23 müttefik ülke arasında yer alan Türkiye, 15 yıl boyunca yaklaşık 45 milyon euro finansmanla fonun 6’ncı büyük ortağı olacak.