Türkiye nüfusunun yüzde 60'ını CHP yönetecek

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AK Parti'nin büyük kayıp yaşadığı dünkü yerel seçimde CHP'nin belediye sayısını büyük oranda artırdığı görüldü. CHP büyükşehir belediyesi sayısını 11’den 14’e, toplam il belediyesi sayısını 21’den 35’e çıkardı.

Bu kentlerde 51 milyon 784 bin 112 kişi yaşıyor. Diğer deyişle Türkiye nüfusunun yüzde 60,65'ine denk geliyor. 2019'daki seçimde bu oran yüzde 48.4'tü.

AK Parti’nin büyükşehir belediyesi sayısı 15’ten 12’ye, toplam il belediye başkanlığı sayısı 39’dan 24’e indi. Bu kentlerdeki toplam nüfus 20 milyon 978 bin 684 kişi yaşıyor. Bu sayı Türkiye nüfusunun yüzde 24,57'sine denk geliyor. 2019'da bu oran yüzde 39'du.

MHP bu seçimde 2 milyon 681 bin 490 kişinin yaşadığı sekiz kenti kazanırken, nüfusun genele oranı yüzde 3.14 olarak kayda geçti.

DEM Parti'nin kazandığı 10 belediyede 6 milyon 327 bin 33 kişi yaşarken (yüzde 7,41), Yeniden Refah Partisi'nin yöneteceği iki kentte 2 milyon 634 bin 663 kişi (yüzde 3,08) yaşıyor. Büyük Birlik Partisi ise 650 bin 401 kişilik Sivas'ı (yüzde 0,76), İYİ Parti ise 315 bin 994 kişinin yaşadığı (yüzde 0,37) Nevşehir'i yönetecek.