Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alacak: Aranan şartlar ve başvuru tarihleri belli oldu

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TTK, Zonguldak için 1500, Bartın için 400 ve Karabük'ün Yenice ilçesi için 100 olmak üzere toplam 2 bin yeraltı "pano-ayak üretim işçisi" istihdam edecek.

TTK işçi alımı için şartlar neler, nasıl başvurulur?

Söz konusu ilan kapsamında adayların başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, en az ilkokul mezunu ve başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 32 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Adayların, iş için başvuru yaptıkları ilde ikamet etmeleri şartı aranıyor. Başvuruların Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü üzerinden yapılacağını duyuruldu.

TTK işçi alımı ne zaman belli olacak?

Başvuruların 25 - 29 Eylül tarihlerinde kabul edileceği alımlar için 13 Ekim Cuma günü Zonguldak'ta, 20 Ekim Cuma günü Bartın ve Karabük'te kura gerçekleştirilecek. Noter kurası sonucu asıl olarak belirlenen adaylardan gerekli şartları sağlayamayanlar yerine sırasıyla yedek adaylar çağırılacak.