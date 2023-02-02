Türkiye uyardı Norveç Kur'an yakılma iznini iptal etti

Norveç Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı açıklandı. Açıklamada "Kuran yakma eylemine izin verilmemesini bekliyoruz" denildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Türkiye'nin uyarısı neticesinde Norveç'in Kuran-ı Kerim yakılmasına verdiği izni iptal ettiğini açıkladı. Oslo polisi de "Türk büyükelçiliği önünde planlanan eylem kamu güvenliği endişesiyle iptal edildi" açıklamasında bulundu.

Norveç'in Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri'ne çağrıldı

Diplomatik kaynaklar, Norveç'in Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını bildirdi. Büyükelçiye eyleme verilen izinden duyulan rahatsızlık iletildi.

Açıklamada "Norveç’te yarın (3 Şubat) kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi biraz önce Bakanlığımıza çağırılmıştır. Büyükelçi’ye, Norveç’in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımını en güçlü şekilde kınadığımız ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletilerek, bu eyleme izin verilmemesini beklediğimiz vurgulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Çavuşoğlu'ndan açıklama

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Norveç’te yarın kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler." dedi.