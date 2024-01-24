“Türkiye uzay alanında çok bakir bir ülke”

Yıldız, NASA'da çalışırken de Türkiye ile sürekli bir bağlantı içerisinde olduğunu, konferanslara katıldığını, ilk ve orta öğretim seviyesindeki öğrencilere de uzay konusunda farkındalık aşılamaya çalıştığını anlattı.

NASA'daki süresiz kontratını iptal ederek Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladığı Plan-S şirketi sayesinde son 2 yıldır Türkiye'ye geliş gidişlerinin sıklaştığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti: "Türkiye ile alakalı duygularım depreşti. Burada yapılacak çok şey olduğunu gördüm.

Türkiye özellikle uzay teknolojileri alanında çok bakir. Türkiye'nin en ihtiyacı olan şey, uzay ekosisteminin kurulması ve geliştirilmesiydi. Benim Türkiye'de görmek istediğim şey daha çok bilim ve uzay alanında araştırma merkezlerinin kurulması ve bunun yanında daha fazla özel uzay şirketlerinin kurulması. İnsanlar daha çok bu bölümleri okumak isteyecek ve geleceğin mesleklerinin sayısı artacak.

Türkiye'de insanlar uzay alanında gelişim gördükten sonra çocukları da bu bölümlere yönelmeye başlayacak. Ben bu ekosistemin Türkiye'de geliştirilmesi için elimden geleni yapmak için geldim." Yıldız, uzay teknolojilerinin aslında şimdi bile insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğuna işaret ederek, artık uzayda internet sağlanmaya başlandığını anlattı.

"Astronot daha geniş bir program haline gelsin"

Türkiye'nin ilk astronotunu uzaya gönderdiğini ve bunun yıllardır hayalini kurdukları bir olay olduğunu vurgulayan Yıldız, "Ben de gitmeyi çok isterdim. Belki 1000'inci belki 10 bininci giderim ama uzaya gideceğim" diye konuştu. Yıldız, Türkiye'nin Ay Programı'nın içerisinde kendi mühendislerinin yaptığı araçla Ay'ın çevresini dolanması ve diğer ülkeler gibi araştırma yapmak üzere Ay'a inmesinin planlandığını anlattı. Bundan daha ileri gidilmesi gerektiğinin altını çizen Yıldız, "İnanıyorum ki Türkiye Uzay Ajansımız Mars'a gitmeyi de hedeflesin. Astronot daha geniş bir program haline gelsin. Uzaya sürekli gidilebilsin” ifadelerini kullandı.