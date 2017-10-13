Türkiye ve ABD'ye "diyalog" çağrısı

13 Ekim 2017

Washington'da Küresel Politika Enstitüsünce (GPI) düzenlenen panele katılan konuşmacılar, Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize krizi sonrası iki ülkeye “diyalog” çağrısı yaptı.

Bahçeşehir University Global (BAU) çatısı altında faaliyet gösteren GPI tarafından gerçekleştirilen panele Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD Başkanı Mustafa Tuncer, ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye Konseyi Başkanı Jennifer Miel ve BAU Dekanı Andrew Wyner katıldı.

MÜSİAD ABD Başkanı Tuncer, konuşmasında iki ülkenin özellikle Suriye konusundaki farklı politikalar takip ettiğine dikkati çekerek krizin son haftalarda yaşanan gelişmelerden ibaret olmadığını söyledi.

“ABD’nin terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG’yi silahlandırmasının Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik bir tehlike” olduğu belirten Tuncer, “Türkiye bu konuda, YPG’ye verilmiş silahların daha sonra kendisine döneceği yönündeki kaygılarını ABD’ye iletmiş fakat bu konuda bir karşılık bulamamıştır.” dedi.

Tuncer ayrıca, ABD ve Türkiye arasında FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra başka bir gerginlik daha yaşandığını ifade ederek “Türkiye, tarihinde yaşamış olduğu en zor günlerinden birinde NATO müttefiki ABD’yi yanında görmemiş, aksine bu darbeyi yapmaya çalışan FETÖ’nün elebaşını, Beyaz Saray’a 2-3 saat mesafedeki güvenli bir evde tutmaktadır.” değerlendirmesini yaptı.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere de işaret eden Tuncer, tarafların bir araya gelerek “diyalog” kurması ve sorunları diplomasi yoluyla çözmesi gerektiğini söyledi.

"Taraflar bir araya gelmeli"

Miel ise Washington ve Ankara arasındaki siyasi ilişkilerin yanı sıra ticari ilişkilerin de çok önemli olduğuna değinerek “Türkiye ve ABD arasında şu anda yaklaşık 20 milyar dolara yakın ticari ilişki var ve bu rakam arttırılmaya çalışılıyor. Vize krizi ise doğrudan bu durumu etkiliyor. Tarafların bir araya gelerek sağlıklı bir diyalog kurması gerekmektedir.” değerlendirmesini yaptı.

"Öğrenciler etkileniyor"

BAU Dekanı Wyner ise Türkiye’den ABD’ye okumak için gelecek öğrencilerin vize sorunuyla karşı karşıya olduğunu hatırlatarak diplomatik kriz sonucu eğitim almak isteyen öğrencilerin etkilendiğini belirtti.

Öğrencilerin şu anda farklı bir ülkeye giderek vize başvurusu yapmaları gerektiğini aktaran Wyner, bunun birçok öğrenci için oldukça zor olduğunu kaydetti.

Wyner, “Bu durum özellikle ABD’den tam burs alan ve bu kapasitede olan Türk öğrencilerini etkileyecektir. İki ülke arasındaki sorunların bir an önce çözülmesi gerekmektedir.” dedi.

Kaynak: AA