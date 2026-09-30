Türkiye yağmura teslim olacak: Sağanak ve fırtına yurdu saracak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun Siirt dışındaki kesimleri ile İstanbul, Kırklareli, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kastamonu'nun kıyı, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleri de kuvvetli yağış beklenen noktalar arasında bulunuyor.

İstanbul'da da gün boyunca aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nın doğu kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar da birçok bölgede etkisini gösterecek. Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da kuvvetli sağanak

Marmara genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğusu ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Kocaeli'de gün içerisinde yağış etkisini gösterecek.

Ege ve Akdeniz'de yağış etkili olacak

Ege Bölgesi genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın saatte 50 ila 70 kilometre hızla esebileceği tahmin ediliyor. İzmir ve Muğla'da yağışların özellikle öğle saatlerinde etkili olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nin tamamında da sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyılarında gece saatlerinde yağışların yer yer kuvvetlenmesi beklenirken, Adana ve Hatay da kuvvetli yağış beklenen kentler arasında yer alıyor.

İç Anadolu'da yağmur var

İç Anadolu genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir'de gün içerisinde yağış görülecek.

Karadeniz kıyılarında yağış kuvvetlenecek

Batı Karadeniz'in tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de de yağış bölge genelinde etkili olacak. Özellikle kıyı kesimlerinde sağanağın kuvvetlenmesi bekleniyor. Samsun'da sabah, Rize ve Trabzon'da ise öğle saatlerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu'da da yağış bekleniyor

Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ardahan çevrelerinde yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise Siirt dışında bölge genelinde gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa yağış beklenen kentler arasında bulunuyor.