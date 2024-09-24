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Türkiye-Yunanistan Zirvesi için tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelerek, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın 2025'in ilk aylarında Türkiye'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde, yaptığı ikili görüşmeler kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.

Görüşmede, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın yeni yılın ilk aylarında Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.