Türkiye yüzyılına ihracatla destek olmayı sürdürüyoruz
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Türk gıda sanayinin lokomotifi olan makarna sektörü; Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılını kutlamanın verdiği büyük gurur ve mutlulukla; Türkiye yüzyılında da dünyanın en istikrarlı gıda tedarikçilerinden biri olmayı sürdürecek.
Haber Merkezi
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M. Aykut Göymen Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Ayrıca dünya makarna ihracatındaki başarısını dünya ihracat liderliğine taşımayı hedefliyor. Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği olarak; Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu’nun 100’üncü yılını tebrik ediyor, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.