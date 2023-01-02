Türkiye'de 200 aileye kış yardımı
Sadakataşı Derneği, kış yardımları kapsamında Almanya Islamic Relief'in desteğiyle yurt içinde 5 ilde kömür, bot, mont ve market kartı dağıtımı gerçekleştirdi.
Sadakataşı Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, kış mevsiminin gelmesiyle çalışmalarına başlayan dernek, yardım kuruluşu Almanya Islamic Relief ile Ankara, Bursa, Kars, Ağrı ve Siirt'te yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere kış yardımlarını ulaştırdı.
İki yardım kuruluşundan gönüllülerin katılımıyla 5 ilde gerçekleştirilen dağıtımlarda, 400 ilköğretim öğrencisine bot ve mont hediye edildi.
1 ton kömür ve 500 TL değerinde market kartı
Yardım çalışmalarının devamında Ağrı, Siirt, Ankara ve Bursa'da yaşayan ihtiyaç sahibi 200 aileye birer ton kömür ve 500 TL değerinde market kartı dağıtımı yapıldı.
Dernek, kış ayları boyunca yurt içinde yardım çalışmalarına devam edecek.