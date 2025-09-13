Türkiye’de bir ilk: Yerli SMA ilacı üretilecek

Türkiye’de Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastaları için tarihi bir adım atılıyor. Yaklaşık 40 yıldır ilaç sektöründe faaliyet gösteren Polifarma, Tekirdağ Ergene’de kurduğu yeni Ar-Ge merkeziyle Türkiye’nin ilk yerli SMA ilacı ve etken maddesini üretmeye hazırlanıyor.

Türkiye’nin ilk yerli SMA ilacı

Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, yeni yatırımla birlikte SMA tedavisinde kullanılan ilacın Türkiye’de üretileceğini açıkladı. Kumrulu, “Bu önemli ilacın en kısa sürede hastaların erişimine sunulması için çalışmalara yoğun şekilde devam ediyoruz” dedi.

Yerli üretim sayesinde hem tedavi maliyetlerinin düşmesi hem de ilaçta dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Ar-Ge yatırımıyla nadir hastalıklara çözüm

11 bin 233 metrekarelik alanda kurulan yeni Ar-Ge merkezinde sadece SMA değil, farklı nadir ve genetik hastalıklara yönelik ilaç ve etken maddeler de geliştirilecek.

Ayrıca merkezde modern üretim hatları, mRNA teknolojileri ve kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları için altyapı da hazırlandı.

“İlaçta dışa bağımlılığı azaltacağız”

Polifarma Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Süleyman Kumrulu, “Türkiye’nin ilaçta dışa bağımlılığını azaltmak, ilaca erişimi kolaylaştırmak ve global pazarlarda da daha güçlü bir oyuncu olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Polifarma’nın yeni yatırımıyla birlikte SMA hastaları için tedaviye erişimin hızlanması ve Türkiye’nin ilaç üretiminde kritik bir döneme girmesi bekleniyor.

SMA Hastalığı Nedir?

Spinal Müsküler Atrofi (SMA), genetik geçişli, kas hareketlerini kontrol eden sinir hücrelerini etkileyen nadir bir hastalıktır. SMA’da omurilikteki motor nöronlar zamanla işlevini yitirir ve bu da kaslarda güçsüzlük ve erimeye yol açar.

SMA'nın belirtileri, türleri nedir?

* SMA belirtileri: Kas güçsüzlüğü, emme ve yutma güçlüğü, solunum problemleri, hareket kısıtlılığı.

* SMA türleri: SMA Tip 1, Tip 2, Tip 3 ve Tip 4 olmak üzere farklı yaş gruplarında ve şiddet düzeylerinde görülür.

SMA'nın tedavisi var mı?

Günümüzde SMA’nın kesin bir tedavisi bulunmamakla birlikte, bazı gen tedavileri ve ilaçlar hastalığın ilerlemesini yavaşlatabiliyor. Türkiye’de üretilecek yerli SMA ilacı da bu tedaviler için önemli bir adım olacak.