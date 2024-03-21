Türkiye’de en mutlu grup gençler en mutsuz yaşlılar

Emre ERGÜL

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) ile Oxford Refah Araştırma Merkezi’nin 143 ülkede yaşayan insanlarla yapılan ankete göre oluşturulan “2024 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri” raporu, 20 Mart BM Uluslararası Mutluluk Günü sebebiyle açıklandı. Ülkelerin, önceki 3 yıldaki (2021- 2023 arası) ortalama yaşam değerlendirmelerine göre mutluluk açısından sıralandığı raporda, yaşam memnuniyetini puanlamak için 6 temel değişken incelendi: Kişi başına düşen GSYİH, sosyal destek, sağlıklı yaşam beklentisi, özgürlük, cömertlik ve yolsuzluk algısı. Listedeki dikkat çeken ülkeler şöyle:

-Finlandiya, bu yıl da zirvedeki yerini koruyarak “En mutlu ülke” oldu. Finlandiya, üst üste 7’nci kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. İskandinavya ülkeleri listenin tepesini domine etti. Danimarka 2’nci olurken, İzlanda üçüncü, İsveç dördüncü, Norveç de 7’nci sırada yer aldı.

- İsrail’in 5’inci olduğu listede Top-10’a giren diğer ülkeler Hollanda, Lüksemburg, İsviçre ve Avustralya oldu.

-Listenin dibinde, 143’üncü sırada Afganistan yer aldı. En mutsuz diğer ülkeler ise Lübnan, Lesotho, Sierra Leone ve Kongo…

ABD, gençler ve Doğu Avrupa yüzünden ‘düştü’

-Rapora göre, Kuzey Amerika'daki gençler yaşlılar kadar mutlu değil. Bu da, raporun ilk yayınlandığı 2012 yılından bu yana ABD'nin ilk kez ilk 20'nin dışına çıkmasına yardımcı olan temel nedenlerden biri oldu. Ancak ABD’nin düşüşünün bir diğer nedeni de Doğu Avrupa'daki bazı ülkelerin mutluluk puanında artması oldu.

-Avrupa’nın iki gücü olan Almanya ve Birleşik Krallık da şaşırttı. Almanya 24’üncü, Birleşik Krallık da 20’inci sırada yer aldı.

İsrail 5’inci, Rusya 72’nci olurken Filistin’le Ukrayna ilk 100’de yok

- Dünyada şu an iki savaş devam ediyor: İsrail-Gazze ve Rusya-Ukrayna savaşları… 7 Ekim 2023’te Gazze Savaşı’nı başlatan İsrail, sürpriz bir şekilde dünya nın en mutlu 5’nci ülke oldu. 24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın sıralamadaki yeri de 72… Savaşların açıldığı iki ülke, Filistin ve Ukrayna ilk 100’e giremedi. Biri 103’üncü, diğeri 105’inci oldu.

Listenin sürprizleri Kosta Rika ve Kuveyt

-Büyük ekonomilerin düşüşe geçtiği “En Mutlu Ülkeler” listesinin en şaşırtıcı tarafı ise iki sürpriz ülkenin Top-20’ye yükselmiş olması… Kosta Rika 12’nci, Kuveyt de 13’üncü oldu.

Asya’nın yükselen değeri Hindistan sondan 17’nci

- Yatırım bankalarının 2023 raporlarında Asya’nın yükselen değeri olarak gösterilen Hindistan da listenin bir diğer dikkat çeken ülkesi oldu. Güney Asya devi, listenin 126’ncı sırasında yer bulabildi kendisine… Yani sondan 17’nci oldu.

Birçok ülkede gençler, yaşlılarından daha mutlu

-Raporda, çoğu ülkede genç nesillerin yaşlı akranlarından daha mutlu olduğu görüldü. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, tüm yaş gruplarında benzer oranlarda mutlulukta en büyük artışı yaşadı. Eski Sovyetler Birliği'ndeki kazanımlar bunun yarısı kadardı. Doğu Asya'da da özellikle yaşlılar arasında büyük artışlar yaşandı.

-Buna karşılık Güney Asya'da mutluluk tüm yaş gruplarında düştü. Kuzey Amerika'da da özellikle gençler arasında düştü. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ise tüm yaş gruplarında düştü.

Yüksek gelirli ülkelerdeki Z Kuşağı kızları ‘memnun değil’

-Daha genç yaşlara (10-15) bakıldığında bir nokta dikkat çekiyor: Yüksek gelirli ülkelerde, özellikle kızlar için yaşam memnuniyeti 2019'dan bu yana azaldı. Doğu Asya ülkeleri için yaşam memnuniyeti 2019'da arttı. 2019'dan önce eğilimlere ilişkin kanıtlar karışık.

- 12 yaş grubundaki kızlar, erkeklere göre yaşam doyumlarının daha düşük olduğunu düşünüyor. Bu fark 13 ve 15 yaşlarında açılıyor ve pandemi bu farkı daha da büyütüyor.

“Küresel mutluluk eşitsizliği dünyada yüzde 20 arttı”

-Raporun özet bölümdeki yorum da dikkat çekici: “Küresel mutluluk eşitsizliği, tüm bölgelerde ve yaş gruplarında yüzde 20'den fazla arttı. 30 yaşın altındakiler için mutluluk seviyeleri artık Avrupa'nın her iki yarısında (Doğu-Batı) da eşit. 60 yaşındakiler için Avrupa'nın iki yarısı arasındaki fark, 2006-2010'dakinin yarısı kadar. Ama yine de çok büyük, 2021-2023'teki noktadan daha fazla.”