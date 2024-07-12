Türkiye'de yaşandı... Canlı yayında yanlışlıkla kendisini başından vurdu
Ankara'da şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Bir kişi, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada silahla yanlışlıkla kendisini başından vurdu. Ağır yaralanan adam hastanede tedavi altına alındı.
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Ankara'nın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi’nde saat 05.00 sıralarında sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan 45 yaşındaki K.Y., elinde tabancayı şakağına dayadı.
Yanlışlıkla tetiği çeken K.Y., silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan K.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.