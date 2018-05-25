Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi

25 Mayıs 2018

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin F35 savaş uçaklarının Türkiye'ye sevkiyatıyla ilgili tasarısına ilişkin olarak, "Müttefiklik ilişkilerimizin ruhuna aykırıdır" dedi.

Aksoy, ABD’li bazı senatörlerin Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışının engellenmesi amacıyla yasa tasarısı sunmasına ilişkin olarak, bu kararın Türkiye’nin S-400 kararından vazgeçmesi ve rahip Andrew Brunson’ın tutukluluk haline son verilmesine bağlandığını söyledi.

Aksoy, “Biz bu F-35 programı kapsamında üzerimize düşen yükümlülükleri harfiyen yerine getirdik. Zaten bu çok uluslu bir program. İmzalanan sözleşme çerçevesinde herkesin yükümlülükleri belli ve bunların yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu gibi adımlar ABD ile müttefiklik ilişkimizin ruhuna da aykırı. Sayın bakanımızın da söylediği gibi böyle adımlar olması halinde biz de karşılık vermeye mecbur kalırız” diye konuştu.

ABD ile kritik Menbiç görüşmesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD'den bir heyetin Türkiye'de Menbiç konusunda bugün görüşmelerde bulunduğunu da bildirdi.

Aksoy, eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın şubat ayında Ankara'ya yaptığı ziyaretten sonra bir mekanizma kurulduğunu hatırlattı. Aksoy, oluşturulan çalışma gruplarından Suriye konulu grubun ilk toplantısını 8-9 Mart’ta yaptığını anımsattı.

Aksoy, "Bu toplantının ikincisi bugün yapılıyor. Amerikan heyetini bugün ülkemizde ağırlıyoruz." dedi. Toplantının ana başlığının Menbiç olduğunu belirten Aksoy, iki ülke arasında üzerinde çalışılan metnin nihai halinin 4 Haziran'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında Washington'da yapılacak görüşmeden sonra ortaya çıkacağını kaydetti.

Aksoy ayrıca, Türk firmalarını ABD tarafından İran'a yönelik uygulanan yaptırımlardan korumak için Türkiye'nin gerekli adımları atacağını belirtti.

Yunanistan'ın darbecilere iltica hakkı verme kararı

Yunanistan'da Danıştayın bir FETÖ mensubuna iltica hakkı tanımasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Aksoy, kararın öncelikle uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

"Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden bir ülkenin komşu ülkede demokrasiyi yıkmak için darbe girişiminde bulunan hainlere" iltica hakkı verdiğinin altını çizen Aksoy, "Demokratik bir ülke darbecileri korumamalı. Önümüzdeki dönemde Yunan adaletinin benzer hataları yapmamasını ümit ediyoruz" görüşünü dile getirdi.

ABD'den Türkiye'ye F-35 engeli

Kaynak: AA