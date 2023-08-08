Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusunda büyük artış

Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) tmmuz ayına dair iltica başvuru rakamlarını açıkladı. Buna göre bu yılın ilk yedi ayında Almanya'ya iltica başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artış kaydetti.

Daire'ye sadece temmuz ayında 23 bin 674 iltica başvurusu yapıldı. Geçen yılın temmuz ayına göre ise bu rakam yüzde 79 fazla.

Türkiye ilk sıralarda

DW Türkçe'nin haberine göre ocak ayından temmuz sonuna kadar iltica başvurularının toplam sayısı 188 bin 967 olarak açıklandı. Başvurularda Suriye, Afganistan ve Türkiye vatandaşları ilk sırada yer alıyor.

Ocak-Temmuz aylarında Türkiye'den toplam 23 bin 846 iltica başvurusu yapıldı. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre başvurular yüzde 202,9 artmış oldu.

100 başvurudan 15'i kabul

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularından şu ana dek 12 bin 174'ü karara bağlandı. BAMF'ın verilerine göre Türkiye'den iltica başvurularında kabul oranı yüzde 15'e tekabül ediyor.

Suriye'den 53 bin başvuru

Almanya'ya iltica başvurularında Suriye başı çekiyor. Bu yılın ilk yedi ayında Suriye'den yapılan başvuruların sayısı 52 bin 690 olarak açıklandı.

Suriye'yi 32 bin 826 ile Afganistan, 23 bin 846 ile Türkiye, 7 bin 113 başvuru ile İran ve 7 bin 167 başvuru ile Irak takip ediyor.