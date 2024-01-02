Türkiye'den çalınan 3 bin 59 eser iade edildi

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den çalınan eserlerin iadesine yönelik çalışmalara 2024 yılında da aynı özveri ve kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Perge ve Boubon Antik Kentleri kökenli imparator heykellerinden Zeugma kökenli stel ile Urartu Dönemi eserlerine kadar binlerce tarihi mirasın artık doğduğu topraklarda sergilendiğini aktaran Ersoy, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl ülkemize iadesi sağlanan eserler arasında Bulgaristan'dan büyük bir bölümü Pontus Kralı VI. Mithradates Eupator (millattan önce 120-63) dönemine ait olan 2 bin 940 sikke, Amerika Birleşik Devletleri'nden Burdur Boubon Antik Kenti kökenli Septimius Severus'un milattan sonra 2-3'üncü yüzyıllara tarihlenen bronz heykeli ile Antalya Perge kazılarından çıkmış olan ve milattan sonra 3'üncü yüzyıla tarihlenen mermer imparator başları, İtalya'dan milattan sonra 2'nci yüzyıla tarihlenen ve üzeri yazıtlı olan Gaziantep Zeugma kökenli mezar steli, İsviçre'den Urartu dönemine (milattan önce 9-7'nci yüzyıllar) tarihlenen bronz kaplar, at koşum takımı parçaları, kusura tipi idol (milattan önce 3 bin) ile Roma Dönemi'ne ait bir geyik figürini bulunuyor."