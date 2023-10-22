Türkiye'den Gazzelilere doktor ve tıbbi malzeme desteği

İsrail ile Hamas'ın 7 Ekim'de başlayan savaşında Gazze Şeridi yoğun bombardımana maruz kalmış, 4 bin 500'e yakın insan hayatını kaybetmişti. Yaralı sayısının ise 15 bine yaklaştığı bildirilmişti.

Ankara'dan bugün sabah saatlerinde hareket eden Cumhurbaşkanlığı'na ait uçağa çok sayıda tıbbi malzeme yüklendi. Uçakta 20 doktor da yer aldı.

Sağlık görevlilerinin Mısır'daki El-Ariş Havalimanı ile Gazze ve Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda görev yapacağı açıklandı.

Doktorlar bu iki bölgede kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını yürütecek.