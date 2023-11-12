Türkiye'den her 100 Schengen başvurusunun 15'ine ret: Fidan 'Nota verdik' dedi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un Schengen vizelerine dair soru önergelerine yanıt verdi.

Hürriyet'in haberine göre Fidan, Süllü'nün sorularına cevaben, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında başlatılan 'Vize Serbestisi Diyaloğu'ndaki gelişmeleri anlattı.

Fidan gelişmeleri şöyle özetledi: “Vize Serbestisi Yol Haritası’ndaki 72 kriterden 66’sı ülkemizce yerine getirildi, kalan altı kriterin karşılanması ve karşılanan kriterlerin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Vize Serbestisi Diyaloğu’na ilişkin gelişmeler ve beklentilerimiz AB tarafıyla paylaşılıyor. Kalan altı kriterin karşılanması ve karşılanan kriterlerin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor."

Ret oranı kaç?

Fidan, CHP'li Ali Öztunç’un Schengen vize başvurularında ret oranlarına dair önergesini de şöyle yanıtladı: “AB Komisyonu (Avrupa Komisyonu) verilerine göre Türkiye’deki konsolosluklarda yapılan Schengen vize başvurularında 2014, 2015 ve 2016 yıllarında yüzde 4 civarında olan ret oranları, 2016 yılından sonra her yıl artarak 2021 yılında yüzde 17 düzeyine gelmiş, 2022’de ise azalış göstererek yüzde 15.7 olmuştur. Bu sorunların bir an önce aşılması yönündeki beklentimiz defaatle muhataplarımıza aktarıldı, ilgili ülke büyükelçileri bakanlığımıza davet edilerek, beklentiler ve talepler birinci elden iletildi ve bu hususlar diplomatik notayla da paylaşıldı.”