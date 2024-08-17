Türkiye'den madencilik alanında iki önemli imza 

Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ve Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti arasında madencilik alanındaki anlaşmalara imza atıldı.

Mutabakat zaptı kapsamında madencilik alanına ilişkin teknik konularda insan kaynakları eğitimi, ikili uzman görüşleri doğrultusunda jeolojik araştırma, maden arama ve madencilik konularında eğitim programlarının düzenlenmesi, jeolojik keşif ve maden kaynaklarının geliştirilmesi alanında en yüksek emniyet, güvenlik ve çevre koruma standartlarına göre teknolojilerin geliştirilmesi, doğal kaynakların geliştirilmesi konusunda kamu bilincinin ve kabulünün güçlendirilmesi gibi alanlarda işbirliği yapılacak.

Cibuti ile yeni iş birliği

Türkiye ile Cibuti Cumhuriyeti arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, madencilik sektörünün profesyonelleri arasındaki ilişkinin geliştirilmesinin yanı sıra bilgi, uzmanlık, tecrübe ve beceri paylaşımı, madencilik alanındaki yasama ve düzenlemeler ile maden varlıklarının yönetimi, araştırma ve madenciliği teşvik etme, madenciliğin vergilendirilmesi, sağlık ve güvenliği ile madenlerin denetimi alanlarında sahip olunan bilgilerin paylaşımı, maden arama, uzaktan algılama, jeolojik çalışmalar üzerine eğitim programları düzenleme, iki ülke arasında maden ürünleri ticaretini geliştirme, iki ülkenin madencilik sektörü arasında ortaklıkları teşvik etme, jeolojik alt yapının geliştirilmesiyle alakalı ulusal strateji ve programların paylaşımı gibi konularda iş birliği sağlanacak.