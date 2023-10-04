Türkiye'den tarihi eser kaçırmak suçlamasıyla turiste dava

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Kim Mike W Mergits hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 16 Eylül'de Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin giriş arama noktasında Mergits'in valizinde 3 taş parçasının tespit edildiği ve turistin kendi rızasıyla taşları görevlilere teslim ettiği belirtildi.

'Yasaklı' taşlarmış

Antalya Müze Müdürlüğünce yapılan incelemeye yer verilen iddianamede, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olduğu kaydedilen taşların dolaşımı, alım-satımı ve yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğu yönünde ön rapor hazırlandığı vurgulandı.

Raporda, ele geçirilen tarihi eserlerden "bezemeli mermer parça"nın 16 santimetre uzunluğunda, 11 santimetre genişliğinde merkezine haçı andıran stilize 2 rozet figürünün işlenmiş olduğuna yer verildiği kaydedildi.

Bizans döneminden kalma

Tarihi eser parçasının Doğu Roma (Bizans) Dönemi'ne ait olduğuna işaret edilen raporda, "Bu tip rozet motiflerin, Bizans Dönemi'nde dinsel mimaride, vaaz kürsüsü gibi antik yapı elemanlarında süsleme unsuru olarak kullanıldığı" tespiti yapıldı.

Zeminlerde kullanılıyordu

İddianamede, sanığın valizinde 7,5x6 ve 7,5x3 santimetre ölçülerinde iki parça daha bulunduğu aktarılan rapordaki şu ifadelere yer verildi:

"Bir yüzlerinin perdahlı oluşu diğer yüzlerinde ise zemine bağlanmak için kullanılan harç kalıntısı göz önüne alındığında bu iki mermer parçanın Roma ya da Bizans dönemlerine ait antik yapıların zeminlerinde kullanılan mermer parçaları olduğunu ifade etmek mümkündür."

'Sıradan taşları aldım'

İddianamede, sanık Mergits'in ifadesinde, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Manavgat'ta erkek arkadaşım ile gezerken yerdeki sıradan taşları almıştım. Tarihi eser olduğunu bilmiyordum. Eğer bilseydim yanıma almazdım. Suçsuzum." dediği belirtildi.

Raporlar ve tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde sanığın yurt dışına çıkarılması yasaklı eserlerden oluşan taş parçalarını yurt dışına çıkarmaya teşebbüs ettiğinin anlaşıldığı ifade edilen iddianamede, Mergits'in 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mergits, yurt dışına çıkma yasağı tedbiriyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sevgilisine ise tedbir uygulanmamıştı.