“Türkiye’nin bekası için her şeyi göze alırız”

23 Eylül 2017

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Irak ve Suriye tezkeresi konusunda, "Bu tezkereyle, bir gece ansızın görünebileceğimiz hususunda şaka yapmadığımızı, oyun oynamadığımızı, Türkiye'nin bekası için her şeyi göze alabileceğimizi kesin bir şekilde söylüyoruz." dedi.

AK Parti milletvekillerinin başvurusu üzerine olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulunda görüşülen Irak ve Suriye tezkeresi üzerinde MHP Grubu adına söz alan Akçay, tezkerenin, sadece terör örgütlerine karşı değil, terör örgütlerini destekleyen, onları besleyen, semirten ülkelere karşı da Türk milletinin gazi meclisten yüksek bir uyarısı olacağını belirtti.

"Yaşananlar gösteriyor ki Ortadoğu'da kendi göbeğimizi kendi elimizle kesmemiz gerekecek." ifadesini kullanan Akçay, "Sevr hayalini gerçekleştirmek isteyenler Irak'ın kuzeyinde peşmerge başı Barzani ile yüz yıllık oyunu yeniden sahnelemektedir. Bu aslında yüz yıllık bir hesaplaşmadır. Bu tezkerenin en önemli yanı da budur." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tezkerenin, Türkiye'nin sadece güney sınırlarındaki tehlikeye değil, Türkiye düşmanı bütün güçlere karşı yüksek sesle bir karşı duruş olacağını belirten Akçay, "Gayrimeşru ve kabul edilemez bu korsan referandum iş işten geçmeden iptal edilmelidir." diye konuştu.

"Türkmen varlığı hiçbir şekilde bastırılamaz"

Bu tezkereyle Ankara'dan Erbil'e "ateşle oynama, yanarsın" mesajının en güçlü şekilde verileceğini dile getiren Akçay, şunları kaydetti:

"Bu tezkere, Türk milletinin milli gücünü sonuna kadar kullanacağının kararlılık ifadesidir. Biz, bu tezkereyle, bir gece ansızın görünebileceğimiz hususunda şaka yapmadığımızı, oyun oynamadığımızı Türkiye'nin bekası için her şeyi göze alabileceğimizi kesin bir şekilde söylüyoruz.

Irak ve Suriye'de yaşayan Türkmen varlığı hiçbir şekilde oldu bittiye getirilerek bastırılamaz, horlanamaz, topraklarından yurtlarından sökülüp atılamaz. Soydaşlarımızın hayat alanlarına göz diken, referandum yoluyla daha önce başlattıkları etnik tasfiyenin çıtasını yükseltmeyi amaçlayanlar, Türk milletinin sabrını daha fazla zorlamaktan vazgeçmelidir. Bu provokasyon miadı dolmuş Barzani'nin hayrına olmayacaktır. Rüzgar eken fırtına biçecektir.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gayri meşru ve düşmanca her hamleyi Türkiye korkusuzca kesmeli, sınırlarımız tüm imkanlarımız kullanılarak emniyete alınmalıdır. Artık başka yol kalmamıştır. Biz biliyoruz ki milli bekamıza yönelmiş tehditler odağında yok edilmezse, yurdumuzu savunma güçlükleri peyderpey karşımıza çıkacaktır. Ankara güvende olacaksa, Diyarbakır huzurlu kalacaksa; Kerkük’ün, Musul’un, Halep'in dirlik içinde olması tarih ve jeopolitiğin bize uyarısıdır."

"Parmak sallayanların parmağını kırarız"

Akçay, Barzani'nin, Türkmen kentlerini de kapsayan korsan referandum hazırlığının sonuna kadar karşısında olduklarını vurgulayarak, bu referandumun "sinsi bir ön çalışma, karanlık bir öncü hamle" olduğunu söyledi.

Akçay, bu referandumun, Türkmenlerin, Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin tamamen aleyhine olduğunu belirterek, korsan referandumun gayri meşru, kabul edilemez, vahim sonuçlara gebe bir girişim ve Türkiye'ye doğrudan bir tehdit olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin uluslararası ve ikili anlaşmalardan doğan haklarının güçlü olduğunu dile getiren MHP Grup Başkanvekili Akçay, "Bu nedenledir ki Türkiye Cumhuriyeti devleti, bekasını yakından tehdit eden, egemenlik haklarını doğrudan hedef alan, varlık ve birliğini riske sokan her türlü eylem, hazırlık, kurgu, tertip, teşebbüs ve mütecaviz emellere karşı meşru müdafaa ve müdahale hakkını kullanmakla mükelleftir. Türkiye'ye hiçbir güç yön tayin edemez. Türkiye Cumhuriyeti'ne kimse parmak sallayamaz. Bize parmak sallayanların parmağını kırarız." diye konuştu.

Kaynak: AA