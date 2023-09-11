Türkiye'nin dondurma haritası: En çok çikolatalı tercih edildi

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Yemeksepeti, yaz günlerinin en sevilen tatlısı dondurmanın sipariş adedi verilerinden yola çıkarak ayrıntılı istatistikleri açıkladı.

Buna göre dondurma çeşitlerinin popülerlik sıralaması, geçen yıla kıyasla büyük ölçüde sabit kalmaya devam ediyor.

Tüm zamanların şampiyonu çikolatalı dondurma, zirvedeki yerini şekilde korurken, kavunlu dondurma nisandaki rekor satış gelişimiyle ilk 10’da kendine yer buldu.

Maraş Usulü dondurmanın satışları istikrarını korudu.

Çikolatalı dondurma tüm aylarda en çok satanlar listesinde ilk sırada yer aldı. Aynı başarıyı sade dondurma da göstererek Eylül 2022 Eylül'den Mayıs 2023'e kadar zirvenin üst sıralarında yer aldı.

Hangi dondurma en çok nerede satılıyor?

2022 ve 2023 yıllarındaki değerlendirmelere bakıldığında, sade dondurmanın Adana'dan Van'a kadar birçok şehirde ilk sırayı aldığı görülüyor.

Ancak 2023'te özellikle Ağrı ve Samsun gibi şehirlerde çikolatalı dondurma tercihleri artış gösterdi.

Maraş Usulü Dondurma; Adıyaman, Bartın, Denizli, Karaman, Kırşehir, Osmaniye ve Sivas gibi şehirlerde hem 2022'de hem de 2023'te en çok satılan dondurma çeşidi olurken, Düzce'de fıstıklı dondurmanın popülerliği dikkat çekti.

Son 1 yılın en çok satan 10 dondurması şöyle:

1. Çikolatalı Dondurma

2. Sade Dondurma

3. Limonlu Dondurma

4. Karamelli Dondurma

5. Fıstıklı Dondurma

6. Maraş Usulü Dondurma

7. Çilekli Dondurma

8. Karışık Dondurma

9. Kavunlu Dondurma

10. Kaymaklı Dondurma