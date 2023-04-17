Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ziyarete açıldı
Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda vatandaşları ağırladı.
İçinde, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı TCG Anadolu, demir attığı Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açıldı.
Çok sayıda vatandaş, gemiyi gezmek için liman girişinde sıraya girdi. Vatandaşların ilgisi nedeniyle liman girişinde yoğunluk oluştu.
Geminin askeri görevlileri tarafından içeri alınan vatandaşlar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bugün saat 18.00'e kadar ziyarete açık olacak gemi, 18-23 Nisan tarihlerinde de 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.
TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.