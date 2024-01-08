Türkiye’nin ilk astronotu 55 milyon $'lık biletle uzaya gidiyor

Emre ERGÜL

Ülke olarak bir rüyayı gerçekleştirmemize 9 gün kaldı. İlk kez bir Türk, 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece saat 01.11’de Florida’dan uzaya hareket edecek. Duyuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan geldi. Bakan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ilk uzay yolcusu olan Alper Gezeravcı’nın Ax-3 misyonuyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na hareket edeceği tarihi duyurdu.

Kacır, “Bu tarihi görev, Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak" dedi. Aslında 9 Ocak’ta yapılması planlanan, ancak kötü hava koşulları nedeniyle 17’sine ertelenen uçuşun maliyetiyle ilgili açıklamada dünyaca ünlü uzay haberleri sitesi Space.com’dan geldi: “Ax-3, Houston merkezli Axiom Space adlı şirketin üçüncü uzay taşımacılık misyonu olacak. Axiom Space, koltuk başına fiyatlandırmayı açıklamadı.

Ancak Nisan 2022'deki Ax-1 misyonunda olduğu gibi astronot başına 55 milyon dolar (1.6 milyar TL) olacağını tahmin ediyoruz.” Space.com, bu tahminlerini de Axiom'un Başkanı Matt Ondler’in 13 Aralık 2023’te gazetecilerle yaptığı sohbetteki şu sözlerine dayandırdı: “Ax-3, Ax-1'den ucuz olmayacak ancak umarım gelecekteki misyonlar daha ucuz olabilir. Maliyetin ana kalemi, fırlatma.

Ancak SpaceX'in fırlatmalarda her geçen gün daha verimli hale geleceğini düşünüyorum. İnsanları uzaya göndermenin giderek daha kolay hale geleceğini umuyoruz. Sanırım şu anda, insanları uzaya yerleştirmenin, zor ve meşakkatli olduğunu düşünüyorum. Giderek daha fazla fırlatma sağlayıcısı çevrimiçi hale geldikçe gelecekten umutluyuz. Fırlatma maliyetleri düşüyor."

Gezeravcı uzaya yeğeninin fotoğrafını götürecek

Uzaya çıkacak ilk Türk olması planlanan 1979 doğumlu Alper Gezeravcı, Türk Hava Harp Okulu’nda elektronik mühendisliği okudu. Türk Hava Kuvvetleri’nde 21 yıllık tecrübeye sahip F-16 pilotu olan Gezeravcı’nın karanti süreci haftasonu başladı. Gezeravcı, karantina öncesi şu açıklamayı yaptı: “Silifkeliyim, Yörük kökeninden geliyorum. Yörük kültürüne ilişkin hazırlanmış bazı sembolleri, küçük yeğenimin ve ailemin fotoğraflarını, ilk görev yaptığım hava kuvvetlerimdeki filomun peçini ve bizi uzaya taşıyan Türk bayrağımızı götürüyorum."

14 gün uzayda kalacak 13 deney yapacak

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak. Bu süre zarfında, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca belirlenen ve aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

Uzay İstasyonu’na 1.5 günde ulaşacaklar

Ax-3 misyonunda fırlatış, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in Falcon 9 roketi ile yapılacak. Crew Dragon adlı uzay aracının taaşıyacağı 4 kişilik mürettebat, planlamaya göre, 1.5 gün sürecek yolculuk sonunda, 19 Ocak 13.15’te Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenecek.

Ax-3, tamamı Avrupalılardan oluşan ilk özel misyon olacak

Axiom Mission 3, ya da kısa adıyla Ax-3, bir özel şirket tarafından yapılan ve tamamı Avrupalılardan oluşan ilk uçuş olacak. Uzay aracının komutanı, 6’ncı uzay uçuşunu yapacak olan İspanyol Michael Lopez-Alegria… İkinci uzay uçuşunu gerçekleştirecek olan İtalyan Walter Villadei de uzay aracının pilotu olacak. Alper Gezeravcı, 1 numaralı “Görev Uzmanı” olarak tarihe geçerken; “Görev Uzmanı 2” de İsveçli Marcus Wandt olacak.

Savunma sektöründen 7 ayda 3.3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, savunma sektörü 2023’ün ilk 7 ayında 3 milyar 35.2 milyon dolar ihracat yaptı. Sektör, bu performansı ile toplam ihracatta yüzde 2.4 pay aldı. Savunma sanayii sektörünün 2012’de 1.3 milyar dolar düzeyinde bulunan yıllık ihracatı, 2022’de 4.4 milyar dolara ulaşmış, 2023 için 6 milyar dolar ihracat hedefi konmuştu. Sektörün 2012’de yüzde 0.8 düzeyinde bulunan toplam ihracattaki payı ilk kez 2014 yılında yüzde 1’i yakalamış ve düzenli artarak 2022 yılın tümünde de yüzde 1.9’a ulaşmıştı.