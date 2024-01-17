Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu ertelendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunda hedeflenen yeni fırlatma zamanının 19 Ocak Türkiye saatiyle 00.49 olduğunu belirterek, "Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun ertelendiğini hatırlattı.

Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı, 19 Ocak 2024 Türkiye saatiyle 00.49. Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz."

SpaceX'ten açıklama

SpaceX'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun üyesi olduğu ve yarına ertelenen Ax-3 misyonunun, fırlatma öncesi son kontrollerinin tamamlanacağı bildirildi.