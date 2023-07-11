Türkiye'nin İsveç kararı ABD'de geniş yankı buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye iletme taahhüdü, Amerikan basınında "sürpriz" ve NATO ittifakının geleceği bakımından "önemli bir adım" olarak değerlendirildi.

Washington Post (WP), Türkiye'nin İsveç ile ilgili adımının ittifak için "önemli" olduğu vurgusunu yaptığı haberinde, özellikle Ukrayna'da savaş şiddetlenirken bu adımın gelmesinin ehemmiyetine dikkati çekti.

Dünkü anlaşmayı "sürpriz" şeklinde nitelendiren WP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ile ilgili adımı karşısında elde ettiği kazanımlara vurgu yaptı. WP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejisinin onu "manşetlere taşıdığı" yorumuna yer verdi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılımı ile ilgili yürüttüğü diplomasi sayesinde kendisinin ve Türkiye'nin NATO'daki etkisini artırdığını yazdı.

Haberde, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine yeşil ışık yakmasının Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında NATO'nun "tarihi genişlemesini" tamamlamasının önünü açtığı yorumu yapıldı.

New York Times (NYT), Türkiye'nin İsveç ile ilgili adımını Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri "yeniden canlandırma" bağlamında değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in dünkü görüşmesinin aktarıldığı haberinde NYT, üst düzey bir Avrupalı yetkilinin, liderler arasındaki görüşmenin "olumlu yönde" geçtiği değerlendirmesine yer verdi.

Bloomberg ise anlaşmanın Türkiye ve İsveç ekonomilerine olumlu etki edebileceğini belirtti.