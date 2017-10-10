"Türkiye'nin Rus S-400 füzeleri alması kaygı yaratmaz"

10 Ekim 2017

Ankara'nın Rus yapımı yerden-havaya füzeler alma kararı, bazı Batılı ülkelerde ittifakı dışlama olarak kabul edilirken, asıl kaygı nedeni olarak bu silahların NATO savunma sistemine entegre edilemeyeceği gösteriliyor.

Ancak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bunun egemen bir devletin kararı olduğunu ve konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha önce görüştüğünü söyledi.

Belçika'ya ait bir askeri uçakla Romanya'dan dönüş yolunda Reuters ile konuşan Stoltenberg, "Türkiye'den S-400 füzelerini, NATO hava savunma sistemine entegre etmek diye bir talep gelmedi" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eylül ayında görüştüğümde, her devletin edinmek istediği askeri yeteneğin kendi ulusal kararı olduğunu söyledim" dedi.

Türkiye, ön ödemesini yaptığı S-400 füzelerini 2019 yılında teslim almayı bekliyor.

Stoltenberg hem Erdoğan hem diğer Türk yetkililerin, ülkelerinin güvenilir bir NATO müttefiki olmaya devam ettiğini söylediklerini belitti.

NATO Genel Sekreteri Türkiye'nin, S-400 füzeleri alma kararının gerekçelerini 29 üyeli ittifak içindeki diğer ülkelere izah etmeye hazır olduğunu da belirtti.

Erdoğan, NATO ülkelerini uzun menzilli Rus füzelerine karşı başka bir seçenek önermedikleri için eleştirmişti ancak Stoltenberg, Erdoğan'ın halen benzer sistemler satın almak için Paris ve Roma ile görüşmeler yapmasını memnunlukla karşıladığını söyledi.

Türkiye'nin, NATO çerçevesinde İtalya'nın Türkiye'yi füze saldırılarına karşı koruma amacıyla konuşlandırdığı SAMP-T füzelerini de kullandığını söyleyen Stoltenberg, şöyle konuştu: "NATO için önemli olan (sistemlerin) birlikte kullanılabilmeleridir. Müttefiklerin maliyetleri düşürecek ve ittifak içindeki savunma sanayilerini güçlendirecek sistemleri geliştirmelerini, edinmelerini ve kullanmalarını teşvik ediyoruz."

S-400 gibi füzeler savaş alanları, hava ve deniz limanları gibi stratejik bölgeleri, füzeler ve uçaklar gibi havadan gelecek tehditlere karşı koruma amacıyla üretiliyor.

SAMP-T sistemi Fransız-İtalyan konsorsiyumu olan Eurosam tarafından üretiliyor. Eurosam Avrupa füze üreticisi MBDA ve Fransız Thales'in ortak girişimi.