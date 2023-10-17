Türkiye’nin ‘uzay milli takımı’ vitrine çıkıyor

77. Uluslararası Uzay Kongresi ‘IAC 2026’ Türkiye’de düzenlenecek. Türkiye’nin uzay sektöründe üretim yapan firmaları ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK UZAY, TÜBİTAK SAGE gibi kamu kurumlarının ortak platformu ve Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) üyesi SAHA Milli Uzay Endüstrisi Komitesi (SAHA MUEK), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordineli hazırlık yaparak dünyanın en büyük uzay organizasyonunun Uluslararası Uzay Kongresinin (IAC) Antalya’da yapılması için başvuru yaptı.

Aday ülkeler arasında yapılan değerlendirme sonunda 77. Uluslararası Uzay Kongresi ‘IAC 2026’ için Türkiye tercih edildi. Türkiye’de şimdiye kadar gerçekleştirilecek en büyük uluslararası bilimsel zirve ve sergi olma özelliğine sahip olacak olan etkinlik, TUA ve SAHA EXPO tarafından organize edilecek. 70’ten fazla ülkeden 10 binden fazla katılımcının yer alacağı etkinliğin, uzay sektörü açısından Türkiye için önemli bir prestij ve fırsat yaratması bekleniyor.