Türkiye'nin yeni sistemi anısına madeni para bastırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesiyle Türkiye yeni sisteme geçmiş oldu. Yeni sisteme geçiş anını ölümsüzleştirmek adına özel madeni para basıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesiyle Türkiye yeni sisteme geçti. Yeni sisteme geçişi ölümsüzleştirmek için özel madeni para basıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak törende misafirlere darphane tarafından özel bastırılan ve arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ve törene ilişkin enstantanelerin bulunduğu 1 liralardan hediye edilecek.
Paraların bir kısmı da tedavüle sokulacak. Ayrıca tören gününe özel pul bastırıldığı da öğrenildi.
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Kaynak: İHA