TÜRKONFED: Ekonomide istikrarın temel şartı tam bağımsız yargıdır

Hukukun üstün kılınmadı­ğı bir ortamda istikrarlı bir ekonomiden bahsedilemez. Ül­kemizin her köşesinden, her yaş­tan yurttaşımızın, vatan sevgi­siyle bir araya gelerek demokra­siye sahip çıktığı 15 Temmuz’un sekizinci yıl dönümünde, bu uğurda canlarını feda eden as­kerlerimizi, polislerimizi ve tüm yurttaşlarımızı saygı ve minnetle anıyor, yaralanan vatandaşları­mıza sağlıklı bir ömür diliyoruz.

Bu birlik ve beraberlik ruhu, Türkiye Cumhuriyeti’nin ile­lebet payidar kalacağının en büyük göstergesidir. Ancak 15 Temmuz'un yıl dönümünde yal­nızca geçmişi anmakla kalma­malı, aynı zamanda geleceğe de odaklanmalıyız.

Çünkü demok­ratikleştirme sürecinde yaşa­dığımız savrulma ve kırılmalar, sosyal adaletten ekonomiye ka­dar pek çok alanda istikrarsız­lığa ve sorunlarımızın derinleş­mesine yol açıyor. Sosyal adaleti zedeleyen istikrarsızlık aynı za­manda eğitim, inovasyon, kat­ma değerli üretim, rekabetçilik ve benzeri sorunların çözümü­nü de zorlaştırıyor.

100 bini aşkın şirketi temsil eden Türkiye’nin en büyük ba­ğımsız iş dünyası örgütü ola­rak, iş insanları ile gerek bire bir yaptığımız görüşmelerde gerek­se düzenlediğimiz anketlerde, hukuk sistemindeki sorunların yatırımcıları son derece tedir­gin ettiğini ve ekonomik karar­larını olumsuz etkilediğini gö­rüyoruz. Görevini etkin bir şe­kilde yerine getirebilen, şeffaf ve tam bağımsız yargı; güçler ay­rılığının bir gereği olmasının ya­nı sıra yönetimde ve ekonomide istikrarın da temel şartıdır. Ada­lete dair soru işaretlerinin bu­lunduğu ve hukukun üstün kı­lınmadığı bir ortamda istikrarlı bir ekonomiden bahsedilemez.