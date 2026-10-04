Türksat 7A için takvim netleşti: Bakan Uraloğlu üretim için tarih verdi

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Türkiye'nin yeni yerli ve milli uydusu Türksat 7A'nın üretimine yıl sonundan önce başlanması planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uydunun özelliklerinin belirlendiğini ve üretim süreci için ilgili kuruluşlarla görüşmelerin yapıldığını açıkladı.

Uraloğlu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) AA muhabirine Türkiye'nin uydu çalışmalarını değerlendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştirilen festivalin "Global İletişim Ortağı" olarak Anadolu Ajansı görev alıyor.

Türksat 7A'nın birkaç yıl içinde uzaya gönderilmesi hedefleniyor

Türksat 7A'nın sahip olacağı özelliklere ilişkin çalışmaların tamamlandığını belirten Uraloğlu, üretim hazırlıkları konusunda şu bilgileri verdi:

"Daha önce Türksat 6A'yı ürettiğimiz TUSAŞ, TÜBİTAK ve bir özel firmamızla gerekli görüşmeleri yaptık. Yıl sonu gelmeden üretim sürecini başlatmış olacağız. Yerli ve milli ürettiğimiz 7A uydusunu da uzayda birkaç yıl içinde görmüş olacağız."

Türksat Biruni için de hazırlıklar sürüyor

Yerli uydu çalışmalarının yanı sıra uluslararası işbirliklerine de değinen Uraloğlu, Katar ile uydu alanında yapılan anlaşmayı hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türksat Biruni" adını verdiği uydunun yakın zamanda uzaya gönderileceğini bildirdi.

Havacılık ve iletişim alanındaki gelişmelerin uydu kapasitesine duyulan ihtiyacı artırdığını ifade eden Uraloğlu, bu talebi karşılamak için yerli üretimle birlikte dış alım seçeneğinin de değerlendirildiğini söyledi:

"Kendimiz üretmeye devam ederken, dünyadaki uydu üreticilerinden de uydu almamız söz konusu. Onunla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Havacılık ve iletişime olan ihtiyaç geliştikçe kapasite ihtiyacı artıyor. Biz de bunu doğru zamanda karşılamak için gayret ediyoruz. Kendi uydumuzu üretmeye, hem de üretilen uydulardan bize uygun uyduları almaya devam edeceğiz."

TÜRKSAT uyduları 5,5 milyar nüfusa ulaşıyor

Mevcut hizmetlerin kapsamına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, TÜRKSAT uydularıyla dünya genelinde 5,5 milyarlık nüfusa ulaştıklarını belirtti. Çok sayıda ülkeye, devlet televizyonlarını da kapsayan hizmetler sunduklarını aktaran Uraloğlu, uydu yatırımlarının birkaç yıl içinde geri dönüş sağladığını ifade etti.

Uzay sektörünün buluşma noktası Antalya olacak

Uraloğlu, Antalya'da 5-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC 2026) de katılacaklarını belirterek, organizasyona ilişkin şunları söyledi:

"Kongre, dünya çapında önemli. Uydu operasyonları ve iletişimle ilgili konularda katılacağız ve katkı sağlayacağız. Oradaki bilgi ve birikimlerden faydalanacağız."