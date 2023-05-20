Türkücü Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti, Nuri Sesigüzel kimdir?
Türk Halk Müziği sanatçısı Nuri Sesigüzel İstanbul'da hayatını kaybetti. Kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitiren Sesigüzel 86 yaşındaydı.
Türkücü ve oyuncu Nuri Sesigüzel, İstanbul'da hayatını kaybetti.
86 yaşındaki Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Sesigüzel için yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde tören düzenlenecek.
Nuri Sesigüzel'in daha sonra Büyükçekmece mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından Sesigüzel için ''Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun'' mesajını paylaştı.
Nuri Sesigüzel kimdir?
Nuri Sesigüzel ya da doğum adıyla Nuri Kaçtaş, 1 Ocak 1937 Şanlıurfa doğumlu şarkıcı ve sinema oyuncusudur.
Nuri Sesigüzel, 13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı.
1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı.
Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu.
1963'te sinemaya başladı. Yaklaşık 40 sinema filminde rol aldı.
Oynadığı filmler
1963: Kara Yılan
1964: Fabrikanın Gülü
1965: Ağlayan Gözler
1966: Burçak Tarlası
1966: Fabrikanın Şoförü
1966: Geceler Yarim Oldu
1966: Kara Tren
1966: Kartal Yavrusu Hamido
1966: Seher Vakti
1967: Acı Türkü
1967: Acı Tutku
1967: Aşkınla Divaneyim
1967: Garipler Sokağı
1968: Kara Sevda
1968: Kara Yazım
1968: Mezarım Mermerden Olsun
1968: Yaşamak Haram Oldu
1968: Yayla Kartalı
1969: Kendi Düşen Ağlamaz
1969: Bir Aşk Türküsü
1969: Dost Hançeri
1969: Gelin Ayşe'm
1969: Gül Ayşe
1969: Mahallenin Namusu
1969: Mezarımı Taştan Oyun
1969: Tütüncü Kız Emine
1969: Vatan Borcu
1970: Günahımı Çekeceksin
1970: Ham Meyve
1970: Kaderin Oyunu
1973: Züleyha
1974: Başa Gelen Çekilir
1975: Bahtı Kara Yarim
1975: Deli Deli Tepeli
1977: Bir Yiğit Gurbete Gitse